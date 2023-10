St. Ingberter Wasserwelt Energiepreise normalisieren sich wieder: Wie das Blau damit umgeht

Die beste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen. Der Satz ist in der Debatte um zukunftsweisende Energieformen oft zu hören. Mit den explosionsartigen Steigerungen der Kosten für Gas und Strom seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine hatte die St. Ingberter Wasserwelt „das Blau“ sehr zu kämpfen. Befürchtungen standen im Raum, der Betrieb müsse eventuell zeitweise eingestellt werden, sollte es eine Gasmangellage in Deutschland geben. Die Verantwortlichen drosselten den Verbrauch, so weit dies möglich schien. Die Energiemärkte haben sich zwischenzeitlich deutlich beruhigt. Mithin zurück zum alltäglichen Geschäft? Ein Leser hat sich in der Redaktion gemeldet und die Frage aufgeworfen, ob die St. Ingberter Bäder denn mit ihrem hohen Energiebedarf umsteuerten?