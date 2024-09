St. Ingberter beim Staffel-Duathlon St. Ingberter Teams glänzen beim Staffel-Duathlon

St Ingbert/Lebach · Beim 11. Staffel-Duathlon in Lebach am vergangenen Wochenende konnten die Teams der Stadt St. Ingbert mit herausragenden Leistungen überzeugen. In der Wertung der Frauen erzielten die Athletinnen Pamela Klotti-Franz und Nathalie Reichard einen bemerkenswerten Erfolg und sicherten sich den zweiten Platz.

12.09.2024 , 09:17 Uhr

Die Gewinnermannschaften mit Minister Reinhold Jost Foto: Pamela Klotti-Franz