Helmholtz-Zentrum in Dudweiler : St. Ingberter Stadtrat besucht Cispa

Der Stadtrat St. Ingbert bei dem Besuch im CISPA-Zentrum. Foto: G. Faragone

Dudweiler/St. Ingbert Der Stadtrat St. Ingbert besuchte in dieser Woche das Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Dudweiler. Professor Michael Backes stellte die Arbeit und das Institut vor. Das Thema Informationssicherheit wird mit zunehmender Digitalisierung ein unumgänglicher Aspekt in der Informationsverarbeitung.