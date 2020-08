Stadtratsmitglied in St. Ingbert : Rainer Bachmann schließt sich der CDU-Fraktion an

St. Ingbert Rainer Bachmann, der 2019 auf der Liste der Freien Wähler in den Stadrat gewählt wurde und diesem seit fast einem Jahr als fraktionsloses Mitglied angehört, hat jetzt mitgeteilt, dass er sich der CDU-Stadtratsfraktion angeschlossen hat.

In einer persönlichen Erklärung an die St. Ingberterinnen und St. Ingberter schreibt er: „Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode Mitte letzten Jahres gab es so manche Herausforderungen. Aber: Es kam wieder etwas in Bewegung, trotz mancher Hürden und trotz vieler Einschränkungen durch Covid-19. Entscheidungen wurden getroffen! Weichen für die Zukunft St. Ingberts wurden neu gestellt. Ich frage Sie: Wo stünden wir ohne Veränderungen und Weiterentwicklung?“