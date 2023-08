Kleinkunstwoche in St. Ingbert Zwölf Auftritte: Die St. Ingberter Pfanne ist zum Greifen nah

Der 2. Wettbewerbstag startet am 3. September mit einem weiteren Musikkabarett-Programm. Elli Bauer behandelt in ihrem Programm „überschnurdittlich“ den Wunsch nach allgemeingültigen, einfachen Antworten in einer Zeit, in der nicht klar ist, woran man sich noch festhalten kann. Sven Garrecht ist der zweite Künstler an diesem Abend. In seinem Popoetry-Programm „Wenn nicht jetzt, wo sonst?“ singt, spielt und dichtet er sich entlang der großen und kleinen Fragen unserer Zeit. Müssen wir beispielsweise von der Couch aufstehen, um die Welt zu retten? Französisch und glamourös endet dieser Wettbewerbsabend mit Maladée. Die Chansonnière ist eine brisante Mischung aus Mata Hari, Mireille Mathieu und ein bisschen Louis de Funès.