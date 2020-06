Für Kinder in der Stadtbücherei : Stadtbücherei veranstaltet den ersten Lesesommer

Für Kinder in der Stadtbücherei

In St. Ingbert wird der Lesesommer geboten. Foto: Stadt St. Ingbert/Pixabay/Collage: Giusi Faragone

St. Ingbert Die Stadtbücherei St. Ingbert veranstaltet vom 29. Juni bis 21. August zum ersten Mal den St. Ingberter Lesesommer unter dem Motto „Ich lese mit!“. Die Aktion richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

Auch in der Krisenzeit ist die Stadtbücherei weiterhin für ihre Leser da. Gerade in Zeiten von unregelmäßigem Schulbetrieb ist es besonders wichtig, dass die Kinder sich weiterhin im Lesen üben. Deshalb bietet die Stadtbücherei zur Förderung erstmalig den „Lesesommer“ an.