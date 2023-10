Schulkinowoche in St. Ingbert Besondere Filme locken junges Publikum

Wie in den vergangenen Jahren können sich saarländische Schüler auch in diesem November auf ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm bei der SchulKinoWoche freuen. Das Programm zeichnet sich durch viele spannende Sonderreihen sowie Filmgespräche für jede Altersstufe aus. Die diesjährige Auswahl umfasst 57 Filme, die in 16 teilnehmenden saarländischen Kinos als vergünstigte Vormittagsvorstellungen gezeigt werden. Die Filmauswahl wird jährlich aktualisiert und knüpft an die Lehrpläne einzelner Fächer an. Mit dem Medium Film können damit aktuelle Themen leicht in den Unterricht integriert werden, gleichzeitig wird den Schülern Medienkompetenz vermittelt.