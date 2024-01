Kinderkino in St. Ingbert St. Ingberter Kinderkino zeigt „Die drei ???“

St Ingbert · Das Kinder- und Jugendbüro St. Ingbert bietet schon in der 8. Saison gemeinsam mit der Kinowerkstatt St. Ingbert von November bis März Kinoabende für Kinder an. Am Samstag, 3. Februar, um 17 Uhr, wird es in der Kinowerkstatt St. Ingbert spannend.

31.01.2024 , 13:13 Uhr

Die drei ??? Foto: Sony Pictures