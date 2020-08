Bad in St. Ingbert wieder offen : Hallenbad „das blau“ öffnet wieder

Bad in St. Ingbert wieder offen

Das St. Ingberter Hallenbad öffnet am kommenden Montag wieder seine Pforten für den Publikumsverkehr. Foto: Michael Hassdenteufel

St. Ingbert Für die Sicherheit und Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter sorgt ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept. Online können Besucher für ein bestimmtes Zeitfenster reservieren. zusätzliche Plätze werden außerdem an der Schwimmbadkasse vergeben.

Während das Freibad des „blau“ diesen Sommer geschlossen bleibt und man die Zeit bis Mai 2021 für umfangreiche Baumaßnahmen nutzt, startet der Badebetrieb im Hallenbad wieder am Montag, 31. August. Viele werden es nicht erwarten können, endlich wieder im Bad ihre Bahnen zu ziehen oder mit der Familie im Nichtschwimmerbecken zu plantschen. Wer sich einen Platz im Bad sichern möchte, kann auf der Website des Bades für ein bestimmtes Zeitfenster reservieren. So können Schlangen an der Kasse vermieden und die erforderliche Begrenzung der Gästezahlen garantiert werden. Zusätzlich wird es eine bestimmte Anzahl von Plätzen für Besucher geben, die ohne Reservierung direkt zur Kasse kommen.