Ingobertusfest : St. Ingbert wurde zur heißen Partyzone

St. Ingbert Das Ingobertusfest war ein Erfolg für Standbetreiber und die Gastronomie. Viele Gäste feierten bis in den frühen Morgen.

Ideales Wetter für ein großes Event gibt es wohl nie, aber beim diesjährigen Ingobertusfest kann man schon fast von optimalen Bedingungen sprechen. Die Regenschirme konnten zu Hause bleiben, und wem es zu heiß war, der kam eben am Abend, als sich die Sonne gerade vom Tag verabschiedete, auf die Festmeile. Oberbürgermeister Hans Wagner erinnerte sich bei der Eröffnung am Freitag auf dem Maxplatz wettertechnisch an die vergangenen Jahre: „Vor zwei Jahren war es so heiß, dass hier vorne in den ersten Reihen gar keiner sitzen konnte und alle in den Schatten wollten. 2018 gab es einen Platzregen, da waren auf einmal auch alle Besucher weg.“ Nicht so beim 42. Stadtfest. Die Quecksilbersäule pendelte sich zwar an den zwei Festtagen auf die 30 Grad-Marke ein, aber die Besucher kamen scharenweise, denn die kalten Getränke schmeckten bei der Wärme nochmal so gut. Sie „liefen“ an den Ständen super, so dass beispielsweise beim Ski-Club in der Pfarrgasse schon am Freitag das Bier-Kontingent aufgebraucht war, das eigentlich noch für Samstag reichen sollte. Auf dem Trockenen mussten die Festgäste, die zur Musik des DJ Party machten, trotzdem nicht sitzen. Für Nachschub wurde gesorgt. Wer direkt von Beginn an dabei war, konnte sich sogar sein Freibier auf der Bühne am Maxplatz schmecken lassen. Keine geringere als die amtierende Weinprinzessin von St. Ingberts Partnerstadt Rhodt unter Rietburg, Johanna I., schlug im Beisein ihrer Kollegin Denise, ihres Zeichens Karlsberg-Bierkönigin, Schirmherr Reinhold Jost und dem Ortsbürgermeister von Rhodt unter Rietburg, Torsten Engel, das Fass an. Die Weinexpertin, die erstmals in St. Ingbert war, brauchte nur einen Schlag und der Hahn saß. Engel verwies bei seiner Begrüßung der Gäste darauf, dass die Partnerschaft mit St. Ingbert in diesem Jahr genau 60 Jahre besteht. 1959, als sie aus der Taufe gehoben wurde, seien Hawai und Alaska erst zu den USA gekommen und das Jahr habe einen Jahrhundertwein hervorgebracht. „Das war, glaube ich, weil wir die Partnerschaft ausgerufen haben“, sagte er.