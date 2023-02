Stadt St. Ingbert : Auch St. Ingbert würdigt Verdienste von Beate Dohr und Gerhard Groh

OB Ulli Meyer (links) ehrte Beate Dohr und Gerhard Groh. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Zwei in St. Ingberter Pfarrgemeinden ehrenamtlich tätige Bürger haben die höchste Auszeichnung der Diözese erhalten. Bischof Karl-Heinz Wiesemann hatte Beate Dohr und Gerhard Groh bereits im vergangenen September im Rahmen des Domweihfestes in Speyer die Pirminius-Plakette verliehen, weil sie sich in vorbildlicher Weise um das kirchliche Leben verdient gemacht haben.

Die Rohrbacherin Beate Dohr ist seit 50 Jahren in der Kirche tätig. Aktiv war sie in den unterschiedlichsten Bereichen, war unter anderen Mitglied und Vorsitzende des katholischen Kirchenchores St. Johannes, initiierte die Gründung des Fördervereins der Kindertagesstätte St. Johannes oder eines Kreises für die Gestaltung von Familiengottesdiensten. Heute noch kümmert sie sich als Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Mitglied des Verwaltungsrates der Pfarrei Heiliger Martin sowohl um Anliegen im pastoralen Spektrum als auch um die Finanzen der Pfarrei, die Gebäude und die Mitarbeiter. Sie organisiert Vorträge und unterstützt als Kommunionhelferin und Lektorin. Sie organisierte Hilfe für Notleidende wie etwa nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und derzeit in der Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Gerhard Groh von der Pfarrei Heiliger Ingobertus ist seit über 70 Jahren ehrenamtlich in der Kirche aktiv. Zunächst als Messdiener bei den Schwestern „auf der Meß“ in den morgendlichen Gottesdiensten am damaligen Realgymnasium für Jungen, dem heutigen Leibniz-Gymnasium, und als Gruppenleiter der Pfarrjugend. Als „Mann der ersten Stunde“ gehörte er dem Pfarrgemeinderat von St. Konrad ab seiner Gründung über 30 Jahre lang an, davon 24 Jahre als Vorsitzender; daneben war er auch einige Jahre Mitglied des Verwaltungsrates. Seit Jahrzehnten engagiert er sich als Lektor und Kommunionhelfer und bringt bis heute die Kommunion zu kranken und alten Menschen in St. Ingbert. Er hat vor Jahrzehnten das Männerwerk in St. Konrad ins Leben gerufen, das er bis heute leitet.