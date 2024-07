Ortsrat St. Ingbert Ein neuer Anlauf für einen Bürgerpark am Elsternstein

Irene Kaiser musste hierfür auf die Schnelle die Vorgeschichte von Plänen und Projekten im Elstersteinpark erläutern, aber auch erklären, was es mit der Leader-Förderung auf sich hat. Schon vor zehn Jahren hat es bekanntlich konkrete Versuche gegeben, am Elsterstein die historische Parklandschaft wiederzubeleben und einen Bürgerpark zu schaffen. Ein Beweidungsprojekt sei allerdings 2018 vor allem wegen Bürgerprotesten eingestellt worden, so Kaiser. Der Park selbst sei aber im Blick des Ortsrates geblieben. Alle Pläne hatten aber auch immer einen Haken: Es fehlte das nötige Geld. Deshalb gab es schon 2021 den, damals allerdings vergeblichen, Versuch, Fördergelder aus dem EU-Förderprogramm für den ländlichen Raum (Leader) für die Attraktivitätssteigerung im Elstersteinpark zu bekommen.