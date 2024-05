Geothermie, Abwärme und Co. St. Ingbert sucht nach der Energie der Zukunft

Nachdem es um das Thema Energieversorgung zuletzt deutlich ruhiger geworden war, haben Familien-Partei und Grüne im jüngsten Stadtrat mal wieder einen Stein ins Wasser geworfen bezüglich Windkraft (wir berichteten). Tatsächlich, da war doch was: Im vergangenen Jahr wurde mit Blick auf den Krieg in der Ukraine der Komplex Versorgungssicherheit/Wärmeplanung heiß diskutiert. Und nach einigem politischen Hin und Her beim Bund Förderung beantragt, um mit Planungsbüros die Frage anzugehen, wie künftig in der Stadt Wärmenetze jenseits fossiler Energieträger aussehen können.