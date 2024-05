Bestelllungen aus dem ganzen Saarland Warum die Café-Stube in St. Ingbert so erfolgreich ist

Samstagmorgen in der Stadt. Stimmengewirr, buntes Treiben, Menschen, wohin man schaut. Stadtleben in St. Ingbert, das erlebt man am stärksten an den Samstagen, an denen angenehmes Wetter nach draußen lockt. Dann sind nahezu alle Sitzplätze im Freien fest vergeben, der späte Vormittag gehört der innerstädtischen Außengastronomie. Nicht so ganz allerdings, denn da ist einer, der das ganze Jahr über die Frühstückskarte mit Erfolg spielt. Ganz gleich, welches Wetter ist – bei Coskun und Noyan Karakus in der Café-Stube ist das Frühstück Kult. Man sollte seinen Platz reserviert haben, um sicher einen Platz mit Blick auf das Treiben der Innenstadt zu haben.