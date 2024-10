Überlegungen von St. Ingberter Experten Was der Wald einer Biosphärenstadt alles kann

Die Stadt St. Ingbert ist umgeben von Wald. Wird darin unerwartet Holz eingeschlagen, meldet sich meist schnell jemand bei der Zeitung mit der Bitte um Aufklärung, was da gerade geschieht. Der grüne Ring um die Biosphärenstadt, er scheint den Menschen wichtig zu sein. Den Stadtwald mit 420 Hektar Fläche bewirtschaftet im Auftrag der Kommune der Saarforst Landesbetrieb. Als Leitfaden dient den Förstern und ihren Mitarbeitern dabei die sogenannte Forsteinrichtung. Ein sperriger Begriff, hinter dem sich ein Buch verbirgt mit allen wichtigen Daten zum Bestand und Zustand der grünen Lunge inklusive vieler Maßgaben, was in den kommenden Jahren auf der Fläche geschehen soll. Die jüngste Forsteinrichtung aus diesem Sommer umfasst 500 Seiten mit Text und Tabellen, damit sind die Richtlinien für die Entwicklung des St. Ingberter Waldes für die kommende Dekade festgezurrt.