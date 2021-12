Wegen Inzidenzzahlen : Im Rathaus in St. Ingbert sind Corona-Regeln verschärft

Im Rathaus in St. Ingbert sind Corona-Regeln verschärft

Im Rathaus in St. Ingbert gelten neue Corona-Regeln. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Es gelten neue Zugangsbeschränken im Rathaus. Das gilt in der Verwaltung der Mittelstadt.

(red) Die Corona-Pandemie sorgt auch in der Stadtverwaltung wieder für strengere Regeln für Besucher. Ab sofort ist der Zutritt ins St. Ingberter Rathaus und in die Außenstellen nur noch unter Vorlage eines 3G-Nachweises möglich. Der Nachweis ist laut Stadt an den jeweiligen Eingängen zu erbringen durch einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis, wobei die Testung maximal 24 Stunden zurückliegen darf. Lediglich der Nachweis bei einer Testung mittels PCR-Test besitzt eine Gültigkeit bis zu 48 Stunden nach der Testung. Außerdem muss ein Ausweisdokument zur Identifikation mitgeführt werden.