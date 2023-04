St. Ingbert tritt Bündnis bei Claus Günther aus St. Ingbert ist ein Rückenstärker für biologische Vielfalt

Zum Gesprächstermin erscheint Claus Günther bewaffnet. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt St. Ingbert hat das Din-A-4-Buch „Zehn Jahre Unesco-Anerkennung Biosphärenreservat Bliesgau“ in der Tasche und den ebenfalls voluminösen Band „Insektensterben in Mitteleuropa“. Klimaveränderung und Artensterben: Die Welt ist in einem rasanten Umbruch und der Mensch trägt daran seinen Teil.