Hochhaus-Brand mit Folgen Trinkwasser in St. Ingbert verunreinigt – das sagt die Stadt zur Ursache

Am Donnerstag hat es im achten Stock des Hochhauses „Pulvermühle“ in St. Ingbert gebrannt. Die unmittelbaren Folgen des Feuers in der Albert-Weisgerber-Allee waren trotz einer zwischenzeitlichen Evakuierung mehrerer Hausbewohner nicht so gravierend, und die Feuerwehr hatte die Lage rasch im Griff (wir berichteten). Ein Nebeneffekt des Einsatzes hatte aber gravierende Folgen – und hielt zeitweise ganz St. Ingbert in Atem.