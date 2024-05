Staatsanwaltschaft über Vorfall informiert Toilettenreinigung an Grundschule in St. Ingbert sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Riesiger Gestank hat bereits am 25. April für einigen Wirbel an der Grundschule in der St. Ingberter Rickertstraße gesorgt. Erst jetzt ist gesichert, dass eine Toilettenreinigung der Grund für den Mief war. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 21.30 Uhr von der integrierten Leitstelle des Saarlandes darüber informiert worden, dass manche Schüler nach der Rückkehr aus dem Unterricht zum Abend hin über Übelkeit und Unwohlsein klagten. Die Rede sei von starkem Fäkalgeruch oder einem Geruch ähnlich faulen Eiern gewesen, der am Mittag auch von einem Sorgeberechtigten im Bereich der Schule festgestellt worden sei.