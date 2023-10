Kultur in St. Ingbert Viel Theater für kleine und große Menschen

Die St. Ingberter Pfanne ist vorbei, das kulturelle Leben in der Mittelstadt geht weiter. Natürlich auch mit Comedy – Martin Zingsheim ist am Freitag, 20. Oktober, in der Stadthalle St. Ingbert zu Gast – aber auch mit einem interessanten Programm für große und kleine Theaterfreunde. Die Stadthalle und das Kulturhaus Rentrisch sind dabei die Anlaufstellen.