Stadtrat St. Ingbert zum Hochwasserschutz in Oberwürzbach Bewohner gefährdeter Privathäuser sollen selbst Vorsorge treffen

Wie weitere Hochwasserschutzmaßnahmen im Steckental in Oberwürzbach aussehen können, soll ein Ingenieurbüro in einer Machbarkeitsstudie klären. Das hat der Stadtrats-Ausschuss für Stadtentwicklung, Biosphäre, Umwelt und Demokratie in St. Ingbert jetzt einstimmig beschlossen.