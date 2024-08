Bauarbeiten beginnen mit Abriss 50 Millionen für die Baumwollspinnerei: Startschuss für das teuerste Bauprojekt in St. Ingbert

„Die ganze theoretische Planung kann endlich in die Praxis umgesetzt werden“, freut sich Projektsteuerer Rainer Bastian am Dienstagvormittag, dass nach anderthalb Jahren Planung und Vorbereitung beim geplanten Umbau der Alten Baumwollspinnerei zum Sitz von Stadtverwaltung und Weisgerber-Museum erste Taten folgen. Der Startschuss zum Umbau fällt aber eher leise und wird mit der Schaufel eines mittelgroßen Baggers vollzogen. In den nächsten 14 Tagen wird das ehemalige Trafohaus neben der Baumwollspinnerei abgerissen. Das Außengelände, auf dem sie steht, wird dann als Baufeld gebraucht.