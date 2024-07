Ingobertusfest 2024 St. Ingbert feiert Stadtfest und tröstet sich über EM-Schock hinweg

Am Freitag gab es in St. Ingbert zwei große Themen: der Beginn des Stadtfestes und die Fußball-Europameisterschaft. Zwischen beiden Ereignissen entscheiden musste sich keiner, denn auch wenn es kein zentrales Public Viewing gab, kamen doch alle Fußballfans auf ihre Kosten. Die meisten Festbesucher mit Ballinteresse standen entweder um einen größeren Bildschirm an einem der zahlreichen Stände oder hatten sich mit ihrem Smartphone-Aufsteller am Biertisch eine eigene Fanbase geschaffen. Aufgrund des EM-Spiels Deutschland gegen Spanien blieb die Festmeile zu Beginn des Abends auch vergleichsweise leer, immer unterbrochen von Fan-Trauben um die Bildschirme herum.