Schimmel, Holzwürmer, hunderttausende Euro Renovierungskosten Weiter Wirbel um Verkauf der St. Ingberter Späth-Orgel

In die Diskussion um die zum Verkauf stehende Späth-Orgel in der St. Ingberter Hildegardskirche hat sich nun Dekanatskantor Christian von Blohn eingeschaltet. Ihm, dessen Herz seit 30 Jahren an dem Instrument hänge, geht es darum, einen falschen Eindruck zu korrigieren, den man in seinen Augen bisher bekommen konnte: dass die Orgel in dem Gotteshaus in tadellosem Zustand ist. Das Gegenteil sei der Fall: „Jeder denkt, es sei eine wertvolle Orgel, die jetzt verscherbelt wird. Das entspricht aber nicht den Tatsachen.“