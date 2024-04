Ausbaupläne 2022 jäh beendet So steht es um den Glasfaser-Ausbau in St. Ingbert

Vor gut anderthalb Jahren hat die Firma Deutsche Glasfaser nach einer monatelangen und intensiven Kundenakquise ihre Ausbaupläne in St. Ingbert aufgegeben. Dem Eindruck, dass seither in der Mittelstadt nichts mehr in Sachen Glasfaser passiert sei, widerspricht die Runde entschieden, die der SZ im Rathaus den aktuellen Stand bei der Zukunftstechnologie erläutert. Schneller Down- und Upload seien nun mal ein wesentlicher Treiber des Fortschritts und werde weiter „exponentiell wachsen“, da sind sich Mobilitätsmanager Dennis Becker, Wirtschaftsförderin Martina Quirin und Unternehmer Alexander Eich einig.