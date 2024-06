Innenausbau wieder gestartet Bauarbeiten am Woolworth-Gebäude in St. Ingbert fortgesetzt – so lange werden sie noch dauern

Am ehemaligen Woolworth-Gebäude in St. Ingbert tut sich wieder etwas. Seit Anfang der Woche entfallen wegen laufender Bauarbeiten mehrere Parkbuchten in der Kaiserstraße, der Radweg wird im Baustellenbereich aufgehoben. Das hatte die Stadt vergangene Woche mitgeteilt. Außerdem werde aus Sicherheitsgründen der Fußweg, die Verbindung von der Spitalstraße zur Kaiserstraße, gesperrt. Eine Umleitung für die Fußgänger ist eingerichtet. Diese Situation halte voraussichtlich bis Ende Mai 2025 an.