Unwetter-Schäden Die Schäden in St. Ingbert gehen in die Millionen

Auch am Dienstag (21. Mai) war die Feuerwehr weiter gefordert. Aufgrund der gemeldeten Regenmengen unterstützten Einsatzkräfte im Führungsstab des Landkreises. Der Einsatz wurde um 12 Uhr beendet. Umfangreiche Reinigungsarbeiten und Prüfungen der Materialien wurden durch die Ehrenamtlichen durchgeführt. Im Rahmen der Unterstützung brachte die Feuerwehr Blieskastel 250 Schläuche, die in der Schlauchwaschanlage im St. Ingberter Gerätehaus gereinigt wurden. Am Nachmittag forderte das THW ein Tanklöschfahrzeug mit Hochdrucklöschanlage nach Blieskastel an. Mit Hilfe der Hochdruckleitung reinigen die Einsatzkräfte Material aus dem Pumpeinsatz der vergangenen Tage in der Barockstadt.