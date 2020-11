Schach in St. Ingbert : Jubiläumsturnier beim SC Anderssen

Schach in St. Ingbert

Die St. Ingberter Schachvereine SC Anderssen und der SC Gema richteten die diesjährige saarländische Einzelmeisterschaft in Hassel aus. Foto: Gero Breloer/dpa Foto: dpa/Gero Breloer

St. Ingbert Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SC Anderssen St. Ingbert haben die beiden in St. Ingbert ansässigen Schachvereine SC Anderssen und der SC Gema die diesjährige saarländische Einzelmeisterschaft ausgerichtet.

Unter strengen Hygienemaßnahmen wurden in sieben Tagen die Meister ermittelt. Ein Vereins-Sprecher teilt mit: „Aufgrund der Corona-Situation lag die Teilnehmerzahl bei einem Rekordtief von 67 Spielern.“ Diese saßen sich mit ihren Mund- und Nasenmasken in der Eisenberghalle in Hassel gegenüber.