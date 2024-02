Große Sanierung Nach eineinhalb Jahren und mehreren Millionen Euro – Kanalbau im St. Ingberter Josefstal nähert sich dem Ende

Wenn in der Straße vor der eigenen Haustür der Kanal und andere Versorgungsleitungen erneuert werden, ist das nichts für schwache Nerven. Und auch nichts für diejenigen, die entlang der Umfahrungswege wohnen. In der Josefstaler Straße und ihren Abzweigungen können die Leute davon ein Lied singen. Am 26. September 2022 zeigten auf Höhe der Einmündung Elversberger Straße Absperrgitter und eine Ampel an, dass dort Tiefbauarbeiten anstanden. Es war der Startschuss für die Erneuerung des Hauptkanals in der Straße inklusive Schachtbauwerken und Hausanschlüssen bis an die Grenze der Privatgrundstücke, und dies bislang auf gut 800 Metern. Weitere 270 Meter Sanierung in Richtung Sechs Eichen folgen noch. Neben dem St. Ingberter Abwasserbetrieb haben die Stadtwerke die Baustellenzeit genutzt, Wasser- und Gasrohre zu verlegen, im unteren Abschnitt auch Niederspannungselektroleitungen.