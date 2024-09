Ankündigung im Ortsrat Der neue Hausarzt für Rohrbach, von dem scheinbar alle wussten

Gerüchte kursierten schon länger in Rohrbach, wonach sich ein neuer Hausarzt ansiedeln und die medizinische Versorgung im Ort verbessern werde. Als dann in den vergangenen Tagen in der Oberen Kaiserstraße zu beobachten war, dass im ehemaligen Blumenladen Stuppi ausgeräumt und gebaut wurde, schien das Gerücht nochmals erhärtet. Weil er als Ortsratsmitglied wiederholt angesprochen worden sei, wie es denn jetzt um die Ansiedlung eines Allgemeinmediziners bestellt sei, er aber wie seine Kollegen keine Antwort geben konnte, stellte Hans Wagner (Freie Wähler) in der jüngsten Ortsratssitzung seinerseits Fragen – zum neuen Hausarzt.