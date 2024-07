Zufällig im Gebüsch entdeckt „Zuerst dachte ich, es sei eine Leiche“ – Radfahrer rettet vermisstem Mann in St. Ingbert das Leben

Die Suchmeldung wurde hundertfach im Netz geteilt, im Rundfunk ausgestrahlt und im Fernsehen gesendet: „Seit dem 16.07.2024 18:30 Uhr ist der 94-Jährige, Herr I., aus dem Fidelishaus Seniorenzentrum St. Ingbert, Karl-August-Woll-Straße 40 in St. Ingbert abgängig“, schrieb die Polizei. Gefunden wurde er zwei Tage später am Staffelberg im Straßengraben, von dem Homburger Polizisten Lars Hemmerling. Der war jedoch nicht an einer Suchaktion beteiligt, sondern in seiner Freizeit unterwegs.