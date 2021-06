Stadtradeln in der Mittelstadt : St. Ingbert radelt erneut für gutes Klima

Stadtradeln in der Mittelstadt

St Ingbert Am Sonntag startet die diesjährige Stadtradeln-Aktion. Die Teilnehmer sollen dabei möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, um das Klima zu schützen.

Die Stadt St. Ingbert nimmt vom 6. bis 26. Juni wieder gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Städte und Gemeinden des Saarlandes am deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln teil. In diesem Zeitraum können alle, die in St. Ingbert leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter

stadtradeln.de/st-ingbert.