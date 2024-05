Eltern sind besorgt Pfarrei Heiliger Ingobertus gibt Kita St. Konrad auf – mehr Details zum weiteren Vorgehen veröffentlicht

Hohe Wellen hat dem Vernehmen nach vor einigen Tagen ein Bericht in unserer Zeitung ausgelöst, der erstmals über die Pläne der Pfarrei Heiliger Ingobertus berichtete, die Trägerschaft und damit die Verantwortung für die Kita St. Konrad am Jahresende aufzugeben. Und die Wellen sind noch immer zu spüren. Vor allem bei einigen unmittelbar Betroffenen – Eltern von momentan in der Karl-Custer-Straße betreuten Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Viel Verunsicherung ist zu spüren, als sich die SZ am Montagnachmittag unter den Müttern und Vätern umhört, die vor die Kita gekommen sind.