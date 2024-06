Nach dramatischer Geburt Paul aus St. Ingbert kämpfte sich zurück ins Leben – jetzt steht seine Familie vor neuen Herausforderungen

Katja Kalski legt eine Hand auf den Arm ihres Sohnes. „Paul braucht schon jemand Robusten“, sagt sie und lächelt. Was der Dreijährige dazu denkt, ist für einen Fremden schwer auszumachen. Der Junge schaut an allen, die am Tisch sitzen, vorbei und rührt sich zunächst einmal nicht. Neben seinen Eltern Katja und Peter sind das noch Karina Wagner vom „Ambulanten Pflegedienst Plus“ aus Schiffweiler und der Mann von der Zeitung. Paul muss einen Fremden erst mal kennenlernen, so wie es aussieht. Zum Abschied eine gute Stunde später ist der Dreijährige viel munterer, hebt die Arme und schaut den Gast auch mal an.