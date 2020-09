Auf Besuch im Wasserwerk St. Ingbert : Das am besten kontrollierte Lebensmittel

Auf Ortsbesichtigung im Wasserwerk (von links): Adam Schmitt, Ulli Meyer, Thomas Klein, Florian Jung, Gerd Lang und Christian Fettig. Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Das Wasserwerk im Rohrbachtal garantiert höchste Sicherheitsstandards fürs St. Ingberter Trinkwasser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gaschott

Die Trockenheit quält Landwirte wie Kleingärtner – die St. Ingberter Stadtwerke lässt sie relativ kalt. Wasser satt, wenn auch tendenziell der Klimawandel am Grundwasserpegel zu merken ist – so fasst es Thomas Klein zusammen. Der Ingenieur ist bei den Stadtwerken als Prokurist der Leiter des Geschäftsbereichs Netze. Viele Informationen hat er parat zum St. Ingberter Trinkwassernetz. Oberbürgermeister Ulli Meyer stattete ihm mit Begleitung im Wasserwerk einen Besuch ab.

Es hat fast fünfzig Jahre auf dem Buckel. Das Wasserwerk im Rohrbachtal ist das Rückgrat der St. Ingberter Wasserversorgung. Trotz des Alters ist es in einem taufrischen Zustand, denn die Stadtwerke modernisieren ständig. Aus zehn Brunnen bezieht es Wasser. Fünf Hochbehälter sorgen für den notwendigen Wasserdruck in der Stadt und für ausreichende Vorräte. 220 Kilometer lang ist das Leitungsnetz. Rund drei Millionen Euro lassen die Stadtwerke es sich jährlich kosten, die Trinkwasserversorgung auf dem bestmöglichen Stand zu halten.

Alles fing an mit einem Trinkwasserbrunnen im Bereich des heutigen „blau“. Weitere Brunnen kamen schrittweise im Rohrbachtal dazu. Als die Kléber-Reifenwerke bauten, wurden vier weitere Brunnen in der Au gebohrt. Damals sollten sie den Bedarf der Reifenproduktion decken. Daraus wurde nichts, die Brunnen wurden ebenfalls dem Trinkwassernetz zugeschlagen. Aktivkohlefilter gewährleisten Trinkwasserqualität.

Dabei ist St. Ingberts Trinkwassernetz keine abgeschottete Insel. Klein: „Wir sind bestens vernetzt. Mit dem Saarbrücker Trinkwassernetz, das auch ins Bliestal geht, und mit dem Netz der Energis, früher Saarbergwerke, die ein Wasserwerk im Spiesermühltal betreibt.“ So kann jeder jedem helfen, falls etwas im Netz passiert.

Von der Qualität des St. Ingberter Trinkwassers ist Klein überzeugt. „Wir haben das am besten kontrollierte Lebensmittel. Wir ziehen im Jahr rund 200 Proben, mit denen wir die Qualität des Trinkwassers von unabhängigen Labors überwachen lassen. Das sind rund zehnmal so viele Proben, wie wir gesetzlich vornehmen müssten“, erklärt der Ingenieur. Das Wasser, das aus den St. Ingberter Brunnen gefördert wird, stammt aus rund 120 Metern Tiefe. „Was wir an Rohwasser fördern, entspricht einem stillen Mineralwasser“, so Klein. Es muss dann im Wasserwerk aufbereitet werden, damit die heutigen Hausinstallationen und Geräte mit dem Wasser klarkommen. Eisen und Mangan müssen dem Wasser entzogen werden, ebenso Kohlensäure. Am Ende reinstes Trinkwasser.

Es dauert rund fünfzig Tage, bis Wasser von der Erdoberfläche bis in die Tiefe gelangt, in der die Stadtwerke ihre Bohrungen anzapfen. Christian Fettig, der Leiter des städtischen Abwasserbetriebs, erklärt: „Die Vorstellung, dass da irgendwo in der Tiefe ein großer Grundwassersee ist, aus dem wir Jahrhunderte altes Wasser zapfen, ist völlig falsch. Was heute an der Oberfläche ist, trinken wir in einigen Tagen.“ Das bedeutet, dass Maßnahmen zum Wasserschutz ungeheuer wichtig sind und sich umgehend bemerkbar machen. Ebenso wie Schadstoffe, mit denen achtlos umgegangen wird. Deshalb sind sich die Fachleute im Rathaus und bei den Stadtwerken einig, dass alle Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten, wenn überhaupt, dann strengstens nach hohen Sicherheitsstandards, wie sie auch das Gesetz vorsieht, ausgeführt werden müssen.

Im St. Ingberter Wasserwerk ist dieses Sicherheitsdenken allgegenwärtig. Hochmodern überwachen kontinuierlich modernste Messgeräte den Wasserstrom. Die Hochbehälter werden von hier aus befüllt, damit sie mit gleichbleibendem Druck die Haushalte und die Industrie versorgen. Wann immer der Wasserspiegel in einem der Hochbehälter absinkt, springen die Pumpen im Rohrbachtal an, um Trinkwasser aus einem großen Speicher unter dem Wasserwerk aufzufüllen. Und wöchentlich werden die Filteranlagen im Wasserwerk gereinigt. Das dabei anfallende Wasser wird nicht in die Kanalisation abgeleitet, es wird in den Wombacher Weiher gepumpt und hilft, den Weiher, der keinen natürlichen Zulauf hat, zu erhalten.

Zufriedene Gesichter beim Vor-Ort-Termin des Oberbürgermeisters im Wasserwerk. Obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch auf 130 Liter gegenüber 150 Litern vor einigen Jahren gesunken ist. Thomas Klein kann anhand seiner Messprotokolle sogar genau auflisten, wann die St. Ingberter besonders viel davon verbrauchen. Morgens, gleich nach dem Aufstehen, und jetzt im Sommer am Abend. Wenn der Garten gewässert wird. Das geht bis 22 Uhr, so Klein.