Maroder Altbau Oberbürgermeister Meyer steuert Bagger beim Abriss in St. Ingbert (mit Video)

Am Ende konnte auch Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) einen besonderen Teil zum Verschwinden des Gebäudes in der Pfarrgasse Nummer 9 in St. Ingbert beitragen: Der OB bestieg beim Pressetermin zum Abriss kurzerhand den Bagger und brach einige Stücke aus dem Anbau auf der Rückseite mit dem Greifarm selbst heraus. Für ihn keine Premiere, wie er erklärte. Auch beim Abriss der Turnhalle der Ludwigsschule habe er auf dem Baggersitz Platz genommen.