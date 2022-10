Umzug der Flüchtlinge: Entlastung für die Rohrbachhalle : Stadt wird die Mühlwaldschule wieder nutzen

St. Ingbert Unter anderem wird der Geschäftsbereich Familie, Soziales und Integration der Stadt St. Ingbert vom ehemaligen Katasteramt in das bisherige Landesamt für Präventives Handeln (LPH) umziehen.

Die Stadtverwaltung St. Ingbert wiederum nimmt das ehemalige Schulgebäude im bevorstehenden November in Betrieb. Die künftige Nutzung sei vorbereitet und könne direkt umgesetzt werden, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Der Geschäftsbereich Familie, Soziales und Integration wird vom ehemaligen Katasteramt in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Weitere Räume in der Schule werden als Wohnraum für Flüchtlinge hergerichtet. Die Schulturnhalle steht künftig den St. Ingberter Vereinen zur Verfügung.