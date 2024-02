Mit App zu mieten und zu verschließen Neue Fahrradboxen in St. Ingbert: Die Nummer sicher für Besitzer hochwertiger Bikes

Zehn abschließbare Fahrradgaragen wurden am Montagvormittag in der St. Ingberter Innenstadt aufgestellt. Ehe die je fünf Betonboxen an der Ingobertushalle und am Rendezvous-Platz ihren Platz gefunden hatten, gab es für alle Freunde moderner Lkw und präziser Ladetechnik Interessantes zu beobachten. Schon als Sattelzug mit Anhänger der Herstellerfirma aus Unna in Westfalen kurz vor neun am Rendezvous-Platz mit 14 Fahrradgaragen vorgefahren war, zeichnete sich die knifflige Lage ab. Allein die Ecke hinter dem Carsharing-Stellplatz zwischen Postgebäude und Fahrradabstellanlage war für die künftigen Nutzer der Boxen gut gewählt, für den Chauffeur eines 40-Tonners aber eine Herausforderung, wenn er nicht einem der Linienbusse in die Quere kommen wollte. Der Lkw-Fahrer verdiente sich aber schnell den Respekt aller Beobachter. Er machte sich mit seinem dicken Brummer so dünn wie möglich. Und schaffte es auch, im Ein-Mann-Betrieb mithilfe des hydraulischen Hebekrans hinter dem Lkw-Führerhaus die Fahrradboxen millimetergenau zu platzieren.