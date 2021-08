Deutsche Bahn investiert über 400.000 Euro : Monatelange Arbeiten an St. Ingberter Bahnbrücke in der Saarbrücker Straße fast abgeschlossen

Die Bahnbrücke über der Saarbrücker Straße wird seit Anfang April mit einem neuen Korrosionsschutz ausgestattet. Bis Mitte September sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Vincent Bauer

St Ingbert Mehr als vier Monate umhüllte ein Gerüst die Bahnbrücke in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert. Über das Wochenende wurde es abgebaut. Wir haben nachgefragt, was an der Brücke gemacht wurde und welche Arbeiten in den nächsten Wochen noch anstehen.