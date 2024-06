Sanierung nach Starkregen an Pfingsten Sperrung von 18 Monaten möglich? St. Ingbert sorgt sich um den „Staffel“

Wenn ein Stadtratsausschuss noch in der Woche vor Wahlen, wie sie an diesem Sonntag anstehen, anberaumt wird, dann sorgt dies bei allen Akteuren für besondere Sensibilität. Das war jetzt auch in St. Ingbert nicht anders. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Biosphäre, Umwelt und Demografie traf sich zu einer außerplanmäßigen Sitzung im Feuerwehrgerätehaus. Die Fraktion der Grünen hatte darum gebeten, über den Sachstand bei der Sperrung der L 108, der Staffelstraße, zu reden. Wahlkampf-Inszenierung oder ernsthaftes Anliegen? Natürlich wurde jenseits der Frage, wie mit der Unterspülung der wichtigen Verkehrsachse zwischen Mittelstadt auf der einen und Flughafen und Mandelbachtal auf der anderen Seite nach den Überflutungen an Pfingsten verfahren wird, über politisches Kalkül gestritten.