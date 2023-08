St. Ingbert Wenn der „Bringbert“ erstmals klingelt

Die Mobilitätswoche bietet darüber hinaus eine ganze Reihe von Programmpunkten rund ums Thema nachhaltige Fortbewegung. Auftakt macht dabei am Freitag, 15. September, ein Film in der Kinowerkstatt. „Wie gelingt die Verkehrswende? Metropolen in Bewegung“ stellt die Frage nach lebenswerten Städten. Der Samstag, 16. September, wird nach den Worten von Mobilitätsmanager Becker ein „thematischer Großkampftag“. Passend zum Ereignis feiert der Ingo-Bus just in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag. An dem Samstag fahren alle Interessierten kostenlos. Becker: „Das ist ein Dankeschön an alle Menschen in der Stadt.“ Denn der Stadtverkehr mit seinem Drehkreuz Rendezvous-Platz werde gut angenommen. Zugleich ist an diesem Tag Siegerehrung des Stadtradelns 2023. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC St. Ingbert, möchte mit einem Infostand und dem Angebot einer Fahrrad-Kodierung die Siegerehrung begleiten. Daneben werde ein Pavillon der HTW auf eine groß angelegte Studie zu Verkehrsströmen hinweisen, bei der Bürgerinnen und Bürger per App über sechs Monate anonymisiert Mobilitätsdaten preisgeben. Ein Feldversuch, den auch der St. Ingberter Beigeordnete Markus Schmitt für äußerst spannend hält: „Wir bitten massiv darum, mitzumachen. Anhand der Geschwindigkeit lässt sich ablesen, ob jemand zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto unterwegs ist. Wir bekommen auf diesem Weg echte Daten, wie die Menschen unterwegs sind.“ Das könne in der Folge zum Beispiel bei Baustellen helfen, Umleitungen besser einzurichten. Ein Workshop in Hassel an der Eisenbergschule will an dem Samstag zudem spielerisch das Fahrradfahren vermitteln für Kinder von vier bis sechs Jahren.