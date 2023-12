Restlos ausverkauft Max Mutzke tritt in der Stadthalle St. Ingbert auf – Publikum singt ausgiebig mit

Irgendetwas Besonderes muss ein Sänger hierzulande an sich haben, um nicht mit den anderen deutschen Popstars wie Tim Bendzko, Max Giesinger, Johannes Oerding, Gregor Meyle oder Wincent Weiss verwechselt zu werden. Bei Max Mutzke fällt die Antwort darauf nicht schwer: Es ist schlicht und einfach die außergewöhnliche Stimme, die ihn von den anderen abhebt. Etwas Kratziges liegt in ihr, was an Soulstars wie Marvin Gaye erinnert. Nicht umsonst wurde Mutzke mit „Can’t Wait Until Tonight“ bekannt, das Stefan Raab sicher in Hinblick auf die schwarze Musik der Siebzigerjahre geschrieben hatte. Ähnlich wie die damaligen Interpreten schafft Mutzke es in die höchsten Höhen des Falsetts zu wechseln - damit begeisterte er auch beim letzten Konzert seiner aktuellen Tour, das am Donnerstag, 14. Dezember, in der St. Ingberter Stadthalle stattfand.