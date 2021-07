Martin-Luther-Kirche St. Ingbert : Viele Neuheiten beim ersten Abendmahl

72 dieser Einzelkelche sind nun im Besitz der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert. Foto: Vincent Bauer

St Ingbert Wenn am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche erstmals seit 15 Monate wieder Brot und Wein gereicht werden, gibt es den Wein Corona-konform aus Edelstahl-Kelchen für jeden Teilnehmer.

Es ist eine ganze Weile her, dass in der Martin-Luther-Kirche das Brot gebrochen wurde. Genau genommen wartet die evangelische Kirchengemeinde seit 15 Monaten auf einen Abendmahlgottesdienst. Vor der Corona-Pandemie fanden diese Gottesdienste, in denen gemeinsam das Abendmahl gefeiert wird, am jeweils ersten Sonntag jeden Monats statt. Zu dieser Tradition will Pfarrerin Michelle Scherer nun wieder zurückkehren. „Viele Gemeindemitglieder haben sich das gewünscht“, sagt sie in freudiger Erwartung auf den kommenden Sonntag. Dann wird sie mit ihrer Gemeinde erstmals wieder Brot und Wein teilen.

Weil Gottesdienste immer noch Corona geschuldeten Hygiene-Auflagen unterliegen, waren dafür einige Vorbereitungen zu treffen. Eine der zentralen Fragen: Wie kann der Wein getrunken werden, wenn nicht alle Gemeindemitglieder aus einem Kelch trinken dürfen? Als Lösung präsentiert die Pfarrerin kleine Einzelkelche, die vom Aussehen eher die Bezeichnung Becher als Kelch verdient hätten. Etwas größer als ein Schnapsglas sind die silberfarbenen Edelstahlkelche, die auf der Außenseite das christliche Fischsymbol ziert. „Viele haben sich aus hygienischen Gründen schon länger diese Möglichkeit gewünscht“, sagt die Pfarrerin. Die aktuelle Situation habe sie nun zum Anlass genommen, um vielfach geäußerten Wunsch in die Tat umzusetzen.

Für zehn Euro pro Kelch konnten die Gemeindemitglieder in den vergangenen Wochen eine Patenschaft übernehmen, um die Anschaffung zu fördern. Lange habe es nicht gedauert, bis sich Unterstützer der Aktion gefunden hätten. „Gleich nachdem ich die Patenschaften im Gottesdienst angesprochen habe, kamen anschließend die Ersten zu mir“, erzählt die Pfarrerin. Insgesamt seien bei der Aktion Patenschaften für 72 Einzelkelche zustande gekommen – einige hätten sogar gleich mehrere Patenschaften übernommen. Ihren ersten Einsatz hatten die Kelche schon vor kurzem bei der Konfirmation. Für die Zukunft kann sich Michelle Scherer auch vorstellen, einzelne Kelche mit Traubensaft zu füllen, um eine Alternative für diejenigen zu haben, die keinen Wein trinken.

Neben den Einzelkelchen wird es für die Gemeindemitglieder am Sonntag noch weitere Neuheiten geben. Im Altarraum, wo sich zur gemeinsamen Feier des Abendmahls sonst alle in einem Kreis aufstellen, wird es eine Begrenzung auf neun Personen geben, die sich auf markierten Punkten in einem Halbkreis aufstellen. Dort werden sie von der Pfarrerin und Kirchenhelfern sowohl Brot als auch Wein empfangen. Da wegen Corona das sonst übliche Brechen des Brotes entfallen muss, werden zweckgemäß Oblaten verteilt. „Die Oblaten liegen dann auf den Kelchen, die sich jeder einzeln von einem Tablett nehmen kann“, erklärt Presbyterin Margarete Wannemacher. Sobald alle neun etwas in der Hand halten, dürfen die Masken, die abseits des Sitzplatzes überall getragen werden müssen, kurz abgelegt werden. Per Einbahnstraßensystem führt der Weg dann an zwei Tischen vorbei, wo die Einzelkelche abgestellt werden können. Anschließend geht es zurück zum Sitzplatz und die nächste Neuner-Gruppe darf in den Altarraum schreiten. Das Prozedere wird wiederholt, bis alle Besucher an der Reihe waren.

Gesungen wird während des Gottesdiensts auch – allerdings nur am Platz und mit Maske. „Darauf haben wir uns im Presbyterium geeinigt“, sagt Michelle Scherer. „Wir folgen damit der Empfehlung der Landeskirche“. Ähnlich verfährt die Kirchengemeinde bei der Kontaktnachverfolgung. Diese ist zwar nicht mehr vorgeschrieben. Praktiziert wird sie in der Martin-Luther-Kirche aber weiterhin. Am Eingang wird dazu eine Liste geführt, die nach vier Wochen Verwahrung vernichtet wird. Eine kürzere Schonzeit gilt für die Liedblätter, die vor dem Gottesdienst an die Besucher ausgeteilt werden. „Weil wir keine Gesangbücher austeilen können, drucken wir für jeden Gottesdienst Liedblätter“, erklärt die Pfarrerin. Anschließend wandern diese sofort in den Mülleimer.

Sie freuen sich auf den ersten Abendmahlgottesdienst in diesem Jahr (von links): Pfarrerin Michelle Scherer und Presbyterin Margarete Wannemacher. Foto: Vincent Bauer