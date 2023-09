ADFC St. Ingbert „Poolnudel-Aktion“ bei Radfahrer-Demo hat einen ernsten Hintergrund

St · Radfahrer-Demo des ADFC in St. Ingbert am Samstag: Mit „Poolnudel-Aktion“ für mehr Radverkehrssicherheit. Das kritisieren die Radler der Ortsgruppe an der Verkehrsplanung.

08.09.2023, 10:34 Uhr

Mit Poolnudeln auf dem Gepäckträger wollen Leute vom ADFC kommenden Samstag für den richtigen Sicherheitsabstand von Autos zu Radlern, Fußgängern oder E-Tretrollerfahrern werben. Foto: Andreas Cremer​

Von Michael Beer Redakteur, Lokalteil St. Ingbert

Da haben sich die Radler der Ortsgruppe in St. Ingbert des Allgemeinen Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, mal was vorgenommen: Mit Poolnudeln, die sich Radler auf den Gepäckträger binden und die bunten Polyethylenschaum-Schläuche dann anderthalb Meter in die Fahrbahn hineinragen lassen, wollen sie für mehr Sicherheit gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern im Straßenraum werben.