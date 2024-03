Teures Projekt St. Ingbert: Im Kreiskrankenhaus stellt man gerade auf digitale Dokumentation um – was das für die Patienten bedeutet

Ämter und Behörden sind für die meisten der Inbegriff der Bürokratie. Doch in Krankenhäusern sieht es wenig besser aus – zu Lasten von Patienten und insbesondere Pflegepersonal. Da werden in der Regel zig Dokumente ausgefüllt und Formulare erstellt. Beispielsweise in der Altersmedizin: Da muss der Logopäde, Physiotherapeut oder Mitarbeiter der Sozialstation etwas eintragen, aber die Akte ist nicht greifbar, weil der Arzt sie mit auf sein Dienstzimmer genommen hat. Oder jemand wird ambulant eingeliefert, kommt dann aber auf Station: Dann werden seine Daten, Körpergröße, Allergien, Vorerkrankungen zweimal erfasst – und die Ergebnisse zwischenzeitlich gemachter Untersuchungen gehen im schlimmsten Fall verloren. Noch dazu ist nicht immer klar, wer was warum ausgefüllt hat.