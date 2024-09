Konflikte um Denkmalschutz Kleinkriege beleben die Alte Schmelz in St. Ingbert nicht wieder

Der dort geplante Cispa-Innovation-Campus spielt natürlich eine Rolle – der Stadtrat wird am 17. September über den Bebauungsplan beraten. Doch da geht es vor allem um Neubauten, nicht den Bestand. Da – Stichwort Herrenhaus – mangelt es an Konzepten. Auch was genau die Stadt nach dem geplanten Erwerb mit Konsumgebäude und Pförtnerhaus machen will, steht in den Sternen.