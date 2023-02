Von neapolitanischer Pizza und gutem Wein : So sind Atmosphäre und Essen im italienischen Restaurant „Lea“ in St. Ingbert

Das Küchenteam Rajinder Singh, Povilas Belianko und Maurizio Laub (von links): Hier entsteht die Pizza. Ein Steinbackofen mit 400 Grad Temperatur gibt ihr das Aroma. Foto: Peter Gaschott​

St. Ingbert Das Restaurant „Lea“ im Hochhaus P 43 in der St. Ingberter Poststraße hat sich als Lifestyle-Italiener positioniert. Wie die Atmosphäre, Philosophie und das Essen sind:

Von Peter Gaschott

Es brauchte etwas Anlauf, um sein Profil zu finden – doch „Lea“ scheint nun den Geschmack der St. Ingberter und ihrer Gäste von außerhalb getroffen zu haben. Das Restaurant im Hochhaus P 43 in der Poststraße hat sich als Lifestyle-Italiener positioniert.

So ist die Atmosphäre im „Lea“ in St. Ingbert

Das Ambiente stimmt. Modern, jung, durchgestylt ist das Haus. Man sitzt mit Sicht auf die umliegenden Straßen hinter Glasfronten. Gemütlich ist es trotzdem – der Betreiber des „Lea“, die St. Ingberter „Place-2b-group“ hat nicht an Details gespart, die den Gastraum auflockern. Ein großes Büfett bestimmt die Stirnseite des Restaurants, auf der gegenüberliegenden Seite lässt sich im Sommer die Glasfront öffnen, um den Zugang zur Terrasse freizugeben. Ein kleiner, etwas separat liegender Raum offenbart ein eher intimes Flair.

Wir kommen zur Mittagszeit an einem normalen Wochentag. Das Restaurant ist voll. Weil wir nicht reserviert haben, warten wir ein wenig an der Bar, bis ein Tisch frei wird. Warten fällt nicht schwer, es bereitet Freude, Dara Freytag zuzuschauen, wie sie an der italienischen Kaffeemaschine arbeitet. Zeit für den Apéro an der Theke. Die Auswahl ist groß. Zeit auch, die Speisekarte zu studieren. „Lea“ gibt darin gleich zu Beginn die Philosophie des Restaurants preis: „Wir lieben die Sonne, den Duft der Zitronen, die italienische Art, das Leben zu genießen. Vom entspannten Aperitivo mit kleinen Köstlichkeiten aus der Küche über aromatische und superfrische Gerichte für Mittag- und Abendessen bis zu den unzähligen Schätzen aus den Kellern italienischer Winzer-Familien – die kulinarische Kultur Italiens verbindet gute Laune und großen Genuss auf unglaublich elegante Weise.“ Ein hoher Anspruch.

Dara Freytag an ihrer Kaffeemaschine – an der Bar kann man den Espresso nehmen, exotische Cocktails oder den Apéro vor dem Essen. Foto: Peter Gaschott​

Wir haben unseren Platz gefunden. Eine Lunchkarte offenbart vier Wochengerichte, Pizza, Pasta, Scaloppina oder Salat stehen zur Auswahl. Wenn schon Italien, dann wählen wir Pizza. Und weil wir als Gäste von der Zeitung neugierig sind, dürfen wir zuschauen, wie sie in der Küche zubereitet wird. Das ist schon sehenswert. Teig, der mit speziellem Mehl und noch spezielleren Hefen angesetzt wird, hat drei Tage Zeit zum Reifen.

Neapolitanische Pizza ist hier die Spezialität. Das sind die Pizzen, die einen etwas höheren Rand haben. Der Koch formt die Pizza frei Hand in einem Mehlbett, der Teig ist erstaunlich flüssig. Dann kommt der Moment, wo er ihn über die Kante der Marmor-Arbeitsplatte dehnt. Bis die Pizza ihr Endformat erreicht hat. Nichts reißt, nichts klebt. Als Belag viele frische Zutaten, Tomatenmark, nichts aus der Dose. In dem Restaurant werden Saucen selbst zubereitet, erfahren wir, Zutaten werden entweder in Italien, oder möglichst regional gekauft. Das funktioniert bei den Mengen, die gebraucht werden, nicht immer.

So sieht es im Inneren des Restaurants „Lea“ aus. Foto: Manuela Meyer

Cornel Hahnenberg, Geschäftsführer der „Place-2b-group“, die auch Restaurants wie den „Stiefel“ in Saarbrücken und die „Schaumbergalm“ betreibt: „Das Problem ist die Verfügbarkeit. Da müsste noch sehr viel passieren im Saarland. Wir versuchen immer, in der Region zu bleiben. Wo das nicht gelingt, ist zumindest die Nachvollziehbarkeit der Herkunft unserer Zutaten oberstes Gebot. Wir wollen Frische, wir wollen beste Qualität, wir wollen wissen, von welchen Erzeugern unsere Lebensmittel kommen.“ Man macht keine Geheimnisse um die Herkunft der Zutaten, im Gegenteil. Hahnenberg: „Wir müssen darüber reden, was wir tun“.

Unsere Pizza ist fertig belegt. Sie kommt in den Steinbackofen, der die Küche dominiert. Ein gewaltiges Teil, außen mit poliertem Kupfer verkleidet. Innen brüllend heiß. 400 Grad Celsius herrschen im geräumigen Innenraum. In wenigen Minuten wird die Pizza knusprig, der Belag zeigt deutlich, dass er heiß ist. Noch ein wenig drehen, damit die Bräunung gleichmäßig wird, und fertig. Es ist ein ordentliches Stück Feingefühl und Gespür für die Eigenarten dieses Ofens notwendig, um eine solche Pizza herzustellen, vor allem ganz viel solides Handwerk. Wer vor dem dickeren Rand der neapolitanischen Pizza zurückschreckt – einfach probieren. Der ist fluffig und doch knusprig.

Reich ist die Auswahl der Weine. Ungewöhnlich, dass die offenen Weine als 0,15 Liter angeboten werden. Das erschwert den Preisvergleich, wobei die Weine hier alles andere als billig sind. Hahnenberg dazu: „Wir können nicht billig. Wir können nur gut“. Es geht los mit einem Grauburgunder vom Top-Weingut Schmitt-Weber für 5,50 Euro bis zum guten Montepulciano für einen Euro mehr. Bei den Flaschenweinen gibt‘s Weißweine von Mosel und Saar, aus Südtirol und Italien. Bei den Roten dominiert die Toscana, vom Chianti classico bis zum Sassicaia für dreihundert Euro die Flasche wird jeder fündig.

„Lea“, das ist nicht nur Mittagstisch. Für schöne italienische Abende bietet die Karte die Klassiker der mediterranen Küche. In der Woche, in der wir das Restaurant besuchten, auch als Menü für zwei ein „Bistecca fiorentina“, ein tranchiertes T-Bone-Steak von einem satten Kilo, dazu Pfeffersauce und feine Begleiter. Man sollte Zeit mitbringen, Zeit für Apéro, für Vorspeisen und als Abschluss Dolci.

Wer in die Stimmung reinschnuppern will, die im Restaurant herrscht – am zweiten Donnerstag im Monat ist am späten Nachmittag After-work-Party. Mit DJ und Cocktails.