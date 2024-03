Doppelprozess vor Saarbrücker Landgericht Ist „Taximörder“ Patrik K. schuldfähig? Das sagt die Gutachterin vor Gericht

Der Doppelprozess gegen den als Taximörder bekannten Patrik K. vor dem Landgericht Saarbrücken biegt langsam auf die Zielgeraden ein. Angeklagt wird der 50-Jährige aus St. Ingbert mit riesig langer Vorstrafenliste wegen versuchten besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Er soll in Rohrbach am 4. April 2023 den Senior Arno Schelwat brutal zusammengeschlagen und am 26. Juni auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Rohrbach mit einem Messer bewaffnet versucht haben, eine junge Frau auszurauben.