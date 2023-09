Bald nur noch ein Kinderarzt Rückschlag in St. Ingbert – erhoffter Nachfolger für Kinderarztpraxis sagt ab

Zum 30. September gibt der Kinderarzt Dr. Karsten Theiß seine seit über 30 Jahren bestehende Praxis in der Oststraße 68. Dann ist in St. Ingbert nur noch Dr. Alexander Nisius Anlaufstelle für kranke Kinder beziehungsweise deren Eltern. Die Erwartung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), dass Theiß` Sitz spätestens zum Jahresende nachbesetzt wird, hat aber einen Dämpfer erlitten. Nach SZ-Informationen hat sich die Nachfolge zerschlagen. Was nun?