Drei Tage Verbrauchermesse Lob für St. Ingbert zum Messe-Auftakt

Zur Eröffnung der 45. Ingobertusmesse am Freitagvormittag wird gelobt, was das Zeug hält. Schirmherr Stephan Toscani lobt St. Ingbert für eine positive Entwicklung. Staatskanzlei-Chef David Lindemann die Stadt als idealen Ort für das Ereignis. Der St. Ingberter Beigeordnete Markus Schmitt den Schachzug, eine private Event-Agentur als Partner an Bord zu haben, der Handel-und-Gewerbe-Vorsitzende Nico Ganster die Aussteller als Herzstück der dreitägigen Messe. Moderator Wolfgang Blatt bezieht gar „bestes Wetter“ ein, das man organisiert habe. Das trübt sich zwar später ein, die Stimmung ist aber gut.